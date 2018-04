Rumänien, EU:s näst fattigaste land, är ett av de europeiska länder som drabbats hårdast i ett pågående mässlingsutbrott.

En ovilja att vaccinera barn har fått svåra konsekvenser, enligt läkaren Silvana Dan, som jobbar på en hälsomyndighet i södra Rumänien.

Folk är misstänksamma eftersom de läser allt möjligt på internet, säger hon, och hänvisar till envisa och ogrundade rykten om att vaccination leder till autism.

En elva månader gammal flicka avled nyligen i regionen sedan hennes föräldrar vägrat vaccinera barnet.

Föräldrarna vägrade

Den mycket smittsamma virussjukdomen mässling har minskat rejält globalt. Antalet mässlingsfall i världen har gått ned från 550 100 år 2000 till under 90 000 under 2016, enligt Världshälsoorganisationen WHO.

Paradoxalt nog, och till hälsomyndigheternas stora fasa, har de här siffrorna gjort att många inte längre är rädda för sjukdomen och därmed ifrågasätter behovet av vaccination.

Lokala myndigheter i Rumänien säger att de gör allt de kan för att få fram budskapet om vaccinationens nytta, särskilt på landsbygden.

I samhället Valea Seaca avled en tio månader gammal flicka i mässling i februari.

Hennes föräldrar vägrade, skriftligen, att låta barnen vaccineras efter att de sett rapportering på tv om att vaccinet dödar, säger lokale borgmästaren Ioan Pravat.

Vill göra obligatoriskt

Enligt Rumäniens myndighet för övervakning av smittsamma sjukdomar förekommer de flesta mässlingsfall i utsatta samhällen där det inte finns direkt tillgång till läkare.

WHO rekommenderar att åtminstone 95 procent av befolkningen ska vaccineras, för att få bästa effekt. Men i Rumänien har bara 87 procent tagit en första spruta och 75 procent en andra, enligt de senaste officiella siffrorna från 2016.

Regeringen har lovat att försöka få upp vaccinationsgraden genom att göra tio olika vaccin obligatoriska för barn, men ännu har inget hänt med lagförslaget. Vissa lägger dessutom skulden på regeringen för utbrottet eftersom det sägs att det inte går att lita på att det alltid finns vaccin i lager.