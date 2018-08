"You ain't nothin' but a hound dog, cryin' all the time."

Rocken flödar ur högtalaren inne i affären som ligger i Boxholms centrum. Elvis sjunger om tårar, men känslan i butiken är helt sorgfri.

– Många kommer in här och går sedan ut med ett leende, säger Veronica Sehlstedt, som tillsammans med min make äger och driver företaget och butiken.

|

Det kan låta överdrivet, men faktum är att även mina mungipor dras uppåt av den fullproppade butiken av gula ananasklänningar, lackröda klackskor, tyllkjolar, prickiga hårband och 50-talsinredningen. Och när den första kunden för dagen kommer in utbrister hon:

– Vad trevligt det är här!

Kunden heter Annelie Gustafsson. Hon bor i Boxholm och har varit här och köpt klänningar förut. Efter sitt besök går hon hem med en ny påse fylld med en svart klänning med prickar och en klänning som skriker av färger.

Butiken Jetset trends öppnades i april i år. Tidigare hade företaget bara internethandel och ett showroom i Boxholm där kunder kunde boka tid för att få känna och klämma på klänningarna.

|

– Vi behövde ett större lager och det fanns möjlighet att starta en större butik i den här lokalen. Sedan har det rullat på, folk vill prova klänningarna fysiskt, berättar Veronika Sehlstedt.

Hon berättar att intresset för Rockabilly-kulturen är starkt i Sverige. Varje år tänker hon och maken Morgan: "Kommer det att gå ett år till?", men det blir bara populärare och populärare.

|

– Det är svårt att säga vad det beror på. Men det är ju en positiv kultur. Det är fina färger, både på kläder och bilar. Och musiken är glad. Det är så mycket tråkigt på nyheterna, så folk vill ha något positivt i livet, funderar hon vidare.

Till affären kommer kunder från hela landet, de har hittat till Boxholm ända från Kalix. Men det kommer även utländska kunder från till exempel Norge, Finland och Tyskland. Veronika Sehlstedt frågar alltid var de som besöker butiken kommer ifrån. I affären finns en karta med svarat nålar som visar de platser folk har åkt ifrån för ett besök.

|

Två som ekiperar sig i Boxholm för dagen är Eva Gustafsson och Thomas Thålin. De har åkt från Ekenässjön utanför Vetlanda för att köpa klänning och skor till Eva och skjorta till Thomas.

– Vi är intresserade av rockabilly-stilen, och när vi satt och sökte lite så hittade vi den här butiken. Det är första gången vi köper sådana här kläder, säger Eva Gustafsson och ser upprymd ut.

|

Kunderna droppar in en efter en. Det blir rätt svettigt att klämma sig i de tighta fodralen. Men det hindrar inte kunderna från att slinka i klänningarna, komma ut från provrummen och snurra runt för att se de klockade kjolarna vecklas ut i en cirkel kring benen.

Veronika Sehlstedt glider runt och hjälper till med storlekar när det behövs. De har satsat på att ta in kläder i stora storleker, plus size, vilket efterfrågas mycket av kunderna. Och även om det är många vippiga kjolar, så finns det också en liten herravdelning i butiken.

– Vi började med herrkläder nu i april, det är en nyhet. Vi har inte haft någonting med det att göra innan. Det viktiga där är den raka herrskjortan med någon rolig detalj. Det kan vara en rand eller något mönster. De har raka kragar också. Lite mer åt det amerikanska modet. Det är många musikgrupper som har varit här och köpt kläder, berättar hon.

Shoppingsugna fortsätter att titta runt bland galgarna, och från provrummet hörs skratt och kommentarer om de färgsprakande plaggen.