Ett helt knippe sådana har inkommit till kommunfullmäktige som på sitt sista sammanträde före valet fördelade ut dem till respektive nämnd att bereda.

Flera har somriga förtecken – kanske trots allt skrivna i hängmattan.

Svartån är ett populärt stråk på sommaren. Promenadstigar finns. Men en badplats med bryggor vill en förslagsställare ha vid Sörby. En annan Mjölbybo vill ha båtplatser med uthyrning av roddbåtar i ån. Kanotuthyrning erbjuds redan vid Lundbybadet, men om man vill fiska i ån är en eka mer praktiskt, enligt förslaget.

|

När man ändå är ute och rör sig längs ån vore det bra med olika stationer för utegymnastik, tycker en tredje person. Hen har hittat flera exempel på ambitiöst utformade träningsställen, bland annat i Värnamo och Norrköping. "Hälsofrämjande både för stora och små", menar förslagsställaren.

Ett fjärde förslag tar upp möjligheten att bygga en OCR-bana vid Vifolkavallens motionsspår. Bokstäverna har inget att göra med att betala sina räkningar, utan står för "Obstacle course racing" – en tävlingsbana för hinderlöpning, ungefär som i "Mästarnas mästare" på tv.

Anna-Lena Hammarberg i Eldslösa har ett mer vardagsnära förslag. Hon cyklar elcykel till pendeltågsstationen och vill inte lämna kvar det stöldbegärliga batteripacket på cykeln när hon parkerat den. Låsbara fack för batterier på Resecentrum skulle vara perfekt, tycker hon.

– Det är bra för miljön om fler cyklar och åker kollektivt. Det här skulle underlätta, tycker hon.

|

Anna-Lena tar cykeln från hemmet i Eldslösa och parkerar den vid Resecentrum för vidare färd mot jobbet på US. Batteriet tar hon loss och lägger i väskan. Men det väger flera kilo.

– Det skulle vara skönt att kunna lämna det här, menar hon.

På Mantorps station stjäls hela cyklar i massor och det har även repats bilar på pendlingsparkeringen. En boende i Mantorp vill ha kameraövervakning vid stationen, i tunneln och på cykel- och bilparkeringarna. "Så man i efterhand kan gå in och säkra eventuella bildbevis när något brottsligt begåtts", skriver Mantorpsbon.

Fathinder och uppställningsytor för husvagnar och husbilar är andra förslag som lämnats in under sommaren. Ett förslag argumenterar för en Clas Ohlson-affär i Gallerian. Kanske borde ett sådant förslag snarare skickas till affärskedjan direkt. Totalt har elva förslag inkommit under juni–augusti.