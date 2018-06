Påkörningen skedde vid ett övergångsställe i centrala Mjölby under måndagen. Enligt uppgift i polisanmälan som den påkörde mannen gjort gick mannen och hans vänner över gatan då han blev påkörd. Han for upp på motorhuven. Han skadades inte men blev arg och ville att bilföraren skulle be om ursäkt. Enligt uppgift till polisen blev det istället en dispyt som sedan övergick i slagsmål.

Enligt den påkörde mannens uppgift till polisen blev han fysiskt attackerad av bilens förare. Bråket avklingade dock och männen gick vidare genom stan. En stund senare återkom dock bilen och föraren hade då en annan person i sällskap. Ett nytt slagsmål utbröt där bilföraren, enligt polisanmälan, ska ha sparkat den påkörde mannen i huvudet. Han misstänks för grov misshandel.