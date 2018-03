De bjuder på idel gamla favoriter från Over the Rainbow till When the Saints och Gammal fäbodpsalm.

– Det är första gången vi spelar med Ro för livet, berättar Hasse Sandén.

Annars har de varit med i alla möjliga sammanhang. Medelåldern på medlemmarna är ungefär 75, medlemmarna har varit med i rader med andra välkända Mjölbyorkestrar och arrangemangen gör de själv. Ungefär 340 låtar från 1940-talet och framåt ingår i repertoaren, och på lördag ingår elva-tolv stycken.

Ro för livet startade 2004 med bygget av Sommaskepet "Ro för livet" för att blir rott så många meter som antalet insamlade kronor. Det blev en roddtur från Mälaren till Malexander och en halv miljon insamlade kronor.

Föreningen Ro för livet har koncentrerat insamlingen till forskning inom bröst-, tjocktarmscancer och forskning kring omvårdnad vid cancer.