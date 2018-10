– Vi är tacksamma för alla iakttagelser vi kan få, säger Jens Isgren, polisens utredningsledare för guldrånet.

På måndagseftermiddagen rånade flera beväpnade personer butiken Albrekts guld som ligger inne i Galleria Kvarnen i centrala Mjölby. Många kunder och anställda i andra butiker blev vittnen till attacken och flera ingrep för att försöka ta fast rånarna och hjälpa personal i guldbutiken.

– Jag sprang ut för att hjälpa till och av ren reflex satte jag ut benet och satte krokben för en av rånarna, berättade Gabriel Izer, som arbetar i butiken Dressman.

Då Gabriel Izer såg att rånarna bar skjutvapen valde han att backa undan till sin butik och ringa polisen.

Rånarna flydde sedan ut ur gallerian samma väg som de kommit, via rulltrappan till övervåningen och ut på parkeringsdäcket. Där väntade en flyktbil. Ett vittne reagerade på springande personer som hoppade in i en Volvo och antecknade registreringsnumret. På tisdagskvällen hittade polisen flyktbilen, en mörkgrå Volvo V70, övergiven på en pendlarparkering på Per Brahes väg i Ödeshög.

– Vi vill gärna komma i kontakt med personer som sett bilen från måndag eftermiddag då rånet ägt rum, till tisdag kväll ungefär klockan 19 då vi hittade bilen. Iakttagelser däremellan är intressanta, säger polisens utredningsledare Jens Isgren.

– Jag vill inte närmare gå in på sådana omständigheter kring bilen, säger Jens Isgren.

Under måndagen och tisdagen förhörde polisen flera av de vittnen som sett och hört rånet i gallerian. Polisen har också omhändertagit föremål som ska undersökas för eventuella spår av dna. Fler förhör ska hållas.

– Det finns många vittnen och många har gjort bra iakttagelser som har varit till stor nytta för oss, säger Jens Isgren.

– Tre eller fyra. Vi har fått lite vaga beskrivningar kring ålder så jag vill inte gå ut med så mycket mer runt det än.

Mjölby har en polisstation i kvarteret intill Galleria Kvarnen. Polispatruller i yttre tjänst arbetar i ett område som omfattar Mjölby, Motala, Vadstena och andra områden i västra länsdelen.

– Jag känner inte till var patrullbilarna befann sig vid tillfället när larmet kom ut, säger Jens Isgren.