Vissa deltagare på mötet på tisdagskvällen var kritiska till att kommunens representanter inte lämnade ordet fritt när detaljplaneförslaget skulle diskuteras.

I stället delades besökarna in i grupper för att diskutera olika aspekter i planerna på bostadsbyggande söder om järnvägen.

– Min erfarenhet är att stormöten ofta kan få ett hårt diskussionsklimat, menar planarkitekt Magnus Hultegård som ledde mötet.

Han har jobbat i Mjölby sedan att år men har många års erfarenhet av planarbete och samrådsmöten om byggplaner. Bland annat i Linköping.

– Det kan bli så att två tre personer dominerar. De driver sin tes hårt och det är svårt att gå i svaromål, menar han.

I annonseringen av samrådsmötet kallade man det för ”öppet hus”. Därmed skulle deltagarna kunna komma och gå fritt och diskutera i grupp olika delar av detaljplaneförslaget. I varje grupp fanns kommunens representanter, som handlägger exploateringsfrågor, trafik, buller och så vidare.

På mötet på tisdagen var det framför allt trafikfrågorna som lockade till diskussion.

– Vi sammanställer sedan resultatet av de olika gruppdiskussionerna.

En sak som rört upp känslor bland närboende i området Ubbarp är skrivningen i planförslaget att hushöjderna fortfarande anges till 2–4 våningar, vilket kritiserades redan våren 2017 när kommunen visade förslaget till planprogram för södra Mantorp. Nu menar Magnus Hultegård att de högre höjderna bara är tänkta närmast järnvägen – som ett bullerskydd mot resterande bebyggelse.

– Det är en anpassning som tillmötesgår de synpunkter som framkommit, säger han.

För den delen av planområdet som ligger närmast stationen finns ett optionsavtal mellan Växjöförtaget GBJ Bygg AB och kommunen. Avtalet är giltigt i sex månader efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Byggföretaget har anmält intresse av att där bygga ett 40-tal lägenheter och radhus i två våningar.

När det gäller trafiken till det nya området medger kommunens detaljplaneförslag inte infart via Parkvägen utan den ska i första hand ske via Hargsvägen och Stationsvägen, via Idrottsvägens korsning med Tollstadvägen. Man menar att dessa gator klarar trafiken för det nu aktuella planområdet, trots flaskhalsar i själva korsningen och den smala Hargsvägen.

– Vid en fortsatt utbyggnad kommer man att behöva bygga en annan tillfartsväg. Men en sådan är inte ekonomiskt försvarbar i det här läget, säger Magnus Hultgård.