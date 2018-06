Svenskars mobilsurfande ökar kraftigt, som en effekt av förändrade digitala vanor och ökad strömning av filmer och annat rörligt innehåll.

Mest av allt ökar mobilsurfandet i Norrland – samtliga län norr om Gävleborg visar fördubblade siffror under 2018 års fyra första månader.

Värmlänningar mobilsurfar mest i hela landet – Filipstads och Arvikas kommuner toppar listan.

Mest av allt mobilsurfar vi under sommarmånaderna, och framför allt under juli. Minst mobildatatrafik är det under januari och februari.

Trafiken är relativt jämnt fördelad över veckodagarna, men mest av allt mobilsurfar vi på fredagar. Och minst på söndagar.

Källa: Telenor/Tele 2