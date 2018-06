Rohingyerna är enligt FN en av världens mest utsatta och förföljda minoriteter.

Den muslimska folkgruppen har bott i delstaten Rakhine i västra Myanmar i generationer. Före 1962 erkändes rohingyafolket som en av landets etniska minoriteter, men i dag klassas folkgruppen inte som medborgare. Rohingyer bor även i Bangladesh, Pakistan och Malaysia.

Konflikten har varat i årtionden mellan muslimerna, som är en mycket liten grupp i Myanmar, och den buddhistiska majoriteten. Sedan landets självständighet 1948 beräknas cirka 1,5 miljoner rohingyer ha tvingats lämna sina hem på grund av förföljelser.

Hundratusentals muslimer är nu på flykt sedan deras byar bränts ned och människor dödats. Den myanmariska militären, som hävdar att man genomför insatser mot "extremterrorister", lägger skulden för våldsamheterna på gerillagrupper som bland annat attackerat polisposteringar och militärbaser.

Den senaste våldsvågen tog fart den 25 augusti, parallellt med att FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan lade fram en rapport om situationen för rohingyer. I den rekommenderade han bland annat att folkgruppen får medborgarskap samt tillgång till skola och sjukvård.

Källor: Svenska Burmakommittén, Arakan rohingya national organisation (Arno), al-Jazeera, Civil rights defenders.

Sedan augusti 2017 har den svenska biståndsmyndigheten Sida bidragit med 300 miljoner svenska kronor till rohingyerna i Bangladesh flyktingläger.

FN:s flyktingorgan UNHCR har nyligen kunnat öka sitt tidigare begränsade mandat i Bangladesh och är nu en av de viktigaste biståndsorganisationerna i lägerområdena. Från september 2017 till februari 2018 hade 321 miljoner dollar – eller 74 procent – av de 434 miljoner dollar som behövs i nödhjälp erhållits, enligt UNHCR. Av Sida får FN-organisationen 25 miljoner kronor till sina insatser i Bangladesh under 2018.

Sida stöttar också insatser för undernärda barn via Action against hunger (ACF) med 15 miljoner kronor. Via Svenska Röda Korset bidrar Sida med fem miljoner kronor till vattenbrunnar och hantering av latrinslam.

Den internationella migrationsorganisationen (IOM) står bakom en insats för reparation av bostäder och har bland annat försett 120 000 flyktingfamiljer med rep och kraftiga presenningar för att förstärka de tillfälliga nödboendena. Sida bidrar med 25 miljoner kronor.

Källor: Sida, UNHCR.