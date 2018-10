Irak har länge plågats av våld och död, först under diktatorn Saddam Hussein och sedan genom invasion och inbördeskrig. Saddam störtades 2003 efter den USA-ledda invasionen som följdes av blodig konflikt främst mellan sunni- och shiamuslimska grupper.

I december förra året utropade dock premiärminister Haidar al-Abadi seger över den militanta extremistgruppen Islamiska staten (IS), som under några år hade kontroll över delar av landet. Men IS finns fortfarande i landet och genomför regelbundet attacker, bland annat i huvudstaden Bagdad.

Källa: TT.