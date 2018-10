Trafikverket meddelar på sin hemsida att väg 50 är avstängd nattetid med anledning av beläggningsarbeten. Detta mellan Trafikplats Skänninge Norra och Trafikplats Södra Freberga, i riktning mot Askersund.

Nattetid omleder man trafiken mellan Motala och Skänninge Norra via väg 990 (gamla Riksväg 32) och i södergående leds trafiken från Södra Freberga via Vadstena väg 919 och till Skänninge via väg 206. Tiden för arbetet anges från den 1 oktober klockan 20.00 till den 4 oktober klockan 23.00.