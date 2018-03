Mannen greps i oktober i fjol sedan en person råkat se några av mannens bilder som han hade i en telefon. Mannen häktades senare och åtalades på sju punkter. Åklagaren framhöll att brotten bör bedömas som grova. Detta med hänsyn till att mannen missbrukat sitt förtroende och att övergreppen skett vid flera tillfällen i en bostad där barnen borde ha känt sig trygga. Det handlar om två barn under tio år.

Av domen framgår att mannen sedan sommaren 2016 regelbundet sovit över hos en anhörig där barnen bor. Det var också i den bostaden som brotten begicks under en längre period.

Mannen döms nu till fyra års fängelse för tio fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn, fem fall av utnyttjande av barn för sexuell posering, två fall av sexuellt ofredande, fem fall av barnpornografibrott samt ett flertal fall av grovt barnpornografibrott.

Han har erkänt sex av sju åtalspunkter, dock inte våldtäkt mot barn, utan endast sexuellt ofredande. Att det skulle handla om våldtäkt har heller inte gått att styrka menar tingsrätten, trots åklagarens bevisframställan.

Av domen framgår vidare att mannen är ångerfull över vad han gjort och att han vill be om ursäkt. Han förekommer nu under fyra avsnitt i belastningsregistret och han har i det aktuella målet genomgått en rättspsykiatrisk utredning. Enligt utlåtandet har han inte begått brotten under påverkan av någon allvarlig psykisk störning.

Han ska kvarstanna i häkte till dess domen vinner laga kraft. Mannen ska även utge ett skadestånd till målsägarna på totalt 170 000 kronor.