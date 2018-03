Det är Gerhard Törnqvist som förevigade Motala på 60-talet och filmaren Janne Berglund som fört över materialet till digitalt media. Torsdagen den 15 mars, klockan 19.00, visas filmerna på Föreningarnas Hus i Motala under rubriken "Nostalgisk filmafton". Filmerna har aldrig tidigare visats offentligt.

– Jag har aldrig hört att det finns något liknande filmmaterial, så det här är helt unikt, berättar filmaren Janne Berglund, som har fört över dubbel 8-filmerna till digital form.

– Min brorsa köpte kameran 1964, en dubbel 8 och det var den jag använde, säger Gerhard och fortsätter:

– Jag började samla vykort från förr och tyckte det var intressant. Så då tänkte jag att jag skulle börja filma inne i stan. Jag hörde talas om att man skulle riva Gamla stan så jag passade på att filma det.

Gerhard Törnqvist är född i Motala och bodde på 60-talet i Ekebyborna. Han är idag 67 år, bor nuförtiden i Fornåsa och arbetar som sjuksköterska på US i Linköping.

Filmerna är ett tidsdokument från Motala i mitten av 60-talet. Stadsmiljöer men framför allt folklivet med exempelvis torghandel. Några av titlarna är: Gamla stan 1966 - 1970. Nils Lindgrens affär. Realexamen och studenten 1965 - 1968. Högertrafikomläggningen 1967.

– För att vara filmat av en 16-årig grabb så är det otroligt bra, kommenterar Janne Berglund filmerna när han och Gerhard förevisar en del av materialet på datorn.

Janne och Gerhard har känt varandra i många år men filmaren Berglund har aldrig vetat om att Gerhard haft den här skatten i sina gömmor. Inte förrän han fick frågan att föra över en del filmer till digitalt media.

– Jag ville rädda filmerna till eftervärlden om man nu skulle gå och råka få en stroke eller något, kommenterar Gerhard.

Bland filmerna finns en sekvens som Gerhard filmade klockan 5 på morgonen den 3 september 1967, dagen då Sverige gick över till högertrafik. Av bilderna att döma så var det rena folkfesten i Motala den morgonen med bland annat raggarbilar som åkte i karavan över på höger sida.

En fråga till de båda blir naturligtvis - är ni nostalgiker?

– Ja det kan man säga, säger Gerhard som erkänner en svaghet för gammal 60-talspop. Som ett lysande nostalgiminne berättar han att 1968 hade han förmånen att få träffa The Beatles. På plats i London utanför studion där gruppen då spelade in "The White Album".

– Nostalgiker är jag absolut, tillägger Janne Berglund och avslutar:

– Att se bakåt är att förstå framiden.