Det lyser orange – vad annars? – i Gallerians entré. Tre kundvägledare från myndigheten står beredda med bärbar dator och tryckt informationsmaterial. Motala är en ort där invånarna just kring de här veckorna får årets upplaga av orange kuvertet. Därför denna uppsökande verksamhet.

Men kuvertet innehåller inte längre några prognoser för utfallet för pension vid si och så ålder. Varför?

– Vi visade ändå inte den samlade bilden eftersom tjänstepensionen inte kunde räknas in och redovisas via brev. Den pensionsdelen ligger utanför vår kontroll. Men genom att kunden istället loggar in på nätet godkänns samtidigt att informationen hämtas och då kan vi också plocka in den i våra kalkyler, säger kundvägledare Anneli Karlsson.

Via sitenminpension.se går det dessutom att få med eventuelltprivat pensionssparande i prognosen.

"Vad får jag i pension?" var inte oväntat den vanligaste frågan bland besökande Motalabor till Anneli och hennes kolleger Maria Eriksson Nyman och Johanna Lundmark.

Pensionsmyndigheten vill främst väcka de yngre, dem med de största möjligheterna att påverka sin pensionärsekonomi. Och här lyder råden: Skaffa ett jobb med tjänstepensionsavtal, jobba hårt, men undvik svartjobb och skriv över pensionsrätter till den som är hemma och barnledig.

Även en del Motalabor som redan hunnit bli pensionärer stannar till hos Pensionsmyndigheten.

– Deras pension är inte mycket att göra åt. Däremot kan vi tipsa om att söka den lite förbisedda möjligheten till bostadstillägg, säger Maria Eriksson Nyman.

Pensionsmyndigheten är på plats i Gallerian även under onsdagen, mellan kl 10 och 16.