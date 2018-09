Hon etablerade sig i Vadstena vintern 2017/18. Åsa Firth har tre grenar i sin verksamhet. En del är föreläsningar, för företag. Dels anhöriggrupper och sedan skolor. Eftersom hon kommer från Dalarna har hon jobbat med och fortsatt med arbete inom Ludvika och Rättviks kommuner. Hon tar sig även an klienter, på individnivå. Speciellt under sommaren då det inte händer så mycket i övrigt.

– Jag föreläser, jag jobbar med en och en. Sedan leder jag kurser. Det är de tre saker som jag gör. Det här med föreläsningar och kurser har tagit fart. Det är också där jag vill fokusera.

Hur ser ditt arbete i skolvärlden ut?

– Det är främst individuella lärare som bjuder in mig och att jag sedan föreläser för en klass, där jag kommer in under lektionstid. Eller att jag föreläser för ett antal klasser.

Hur jobbar du med föreläsningar i företag?

– Jag har jobbat mycket med kommuner. Även med mindre, privata företag. Det har alltid varit behovsrelaterat. Jag har aldrig själv hört av mig utan de har kommit till mig. Genom en lag från 2016 så har arbetsgivaren ett ansvar för personalens psykiska hälsa. Som företag har du ett ansvar att ha en plan för vad du gör när någon mår dåligt och att ha ett system, en process, så att du fångar upp dessa i tid. Jag är inte säker på att alla arbetstagare/anställda är medvetna om detta, säger Åsa.

Hon jobbar även med anhöriggrupper, något som hon verkligen brinner för. Det är till exempel demensgrupper, grupper med psykisk ohälsa i familjen och ett samarbete med riksförbundet för Huntingtons sjukdom*.

Företag idag har kanske lättare att ordna det ergonomiska, ordna bra belysning och åtgärda detta men om någon arbetstagare säger att hon/han har ont i själen blir det mer komplicerat.

– Människan har en anpassningsförmåga som är jättebra men som också ställer till problem. Vi kanske inte vet varför vi inte mår bra och då kan det vara något som pågått i många år. När vi går sönder och inte orkar mer, då har vi ofta kämpat emot i många år genom att sopa känslorna under mattan.

Den här stressen verkar öka hela tiden - har du något svar på varför?

– Jag följer forskningen noga, både i Sverige och utomlands, har läst många olika forskningsrapporter om det och det finns så många olika vinklar. Jag tänker mest på de som är unga. Det är vår framtid och de mår väldigt dåligt. Förr var det en annan typ av oro, man var inte heller lika självmedvetna lika tidigt som man är nuförtiden. Där finns massor som pekar på att pressen kommer från sociala medier. Men det är säkert mycket mer komplicerat än bara så.

Åsa Firth är numera licensierad stresscoach. Hon fokuserar då på vardagsstress. Att ha jobbiga situationer hemma. Den gnagande känslan av att själv inte räcka till, att inte vara riktigt tillfreds, för barn som kanske inte mår bra och inte berättar, gamla föräldrar som inte beter sig som de ska och liknande.

– Det är den stressen som finns där hela tiden, det är den jag är intresserad av. Om man börjar jobba med den så kanske man inte behöver bli så dålig att man blir utbränd eller kroniskt utmattad och måste bli sjukskriven.

– Jag jobbar väldigt mycket praktiskt och konkret. Teorin är viktig, att förstå varför vi reagerar som vi gör. Men det är bara en sak. Vad kan vi då göra åt det. Det är viktigt att separera ifrån varandra vad en psykolog gör och vad jag gör. Jag är en coach. Så jag lär ut, genom att ställa lite tuffa frågor men du behöver aldrig svara på dem. Utan du svarar på dessa, till dig själv. Det är för att börja öppna dörrar och fönster i ditt eget medvetande.

De redskap som Åsa lär ut det handlar om att först och främst uppmärksamma vad det är som gör att man går igång.

– Vad är det som gör dig arg, ledsen, besviken, rasande, frustrerad. När du har börjat identifiera det och lägga märke till när du är på väg åt det hållet, vad gör du då åt det. Då har jag väldigt konkreta verktyg som jag lär ut. Men det handlar om att du, måste ta det ansvaret. Det handlar inte om skuldbeläggande. Men du kan till exempel inte alltid ändra på din situation på jobbet men du kan lära dig hur du kan påverka och ändra på ditt förhållningssätt.

– Det kan vara spännande att se processen med en klient, från det hon/han kommer första gången till den femte, sjätte. Jobbet kanske fortfarande är skit, men det finns ett lugn där. Att de nu har kontroll. Grejen är att när du lärt dig vad som får dig att gå igång på jobbet, då kan du ju ta med dig det till resten av livet. För samma verktyg funkar lika bra i hemmet eller när du sitter i en bilkö. Det viktiga är att uppmärksamma och synliggöra vad det är som får dig att gå igång. Det handlar om att ställa frågor. Jag behöver inte få svaren utan jag ställer frågorna som personen sedan ställer till sig själv. Vi tror att vi letar efter svaren men när du har frågan så har du alltid svaret.