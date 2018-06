Motala Vätternskolan i Motala blev av med datorer under helgen. Inbrottet upptäcktes när personal anlände till grundskolans lokaler vid sjutiden på måndagsmorgonen. Enligt verksamhetens polisanmälan hade tjuven krossat en fönsterruta, sträckt sig in och tagit en bärbar dator och en surfplatta. Stölden ska ha skett någon gång mellan fredag kväll och måndag. Enligt Josefin Andersson, stationsbefäl vid Motalapolisen, kommer det att göras en teknisk undersökning av brottsplatsen för att samla in eventuella spår.