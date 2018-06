Idun Dahlström, 13 år, har alltid haft ett stort historieintresse och förra året skämtade hon och hennes pappa om att hon kanske skulle söka praoplats på Livrustkammaren. Hon skickade då ett mejl dit och berättade kort om sig själv. Först fick hon nej men det ändrade sig sedan till ett positivt svar och att hon var välkommen.

– Så jag fick vara där i två dagar, 4:e och 5:e juni. Vilket var lärorikt, kul och intressant kan man sammanfatta det, säger Idun och fortsätter:

– Det skiljer ju sig från det vanliga.

|

Vad fick du göra?

– Jag fick putsa en rustning och två svärd. Oslipade förstås. Jag fick också skriva en kort artikel om ett valfritt föremål ur deras samlingar. Det blev om drottning Kristinas kröningsmantel från 1648. Jag fick även hjälpa till med papperskronor som de skulle ha till barnaktiviteter. Två olika stadsvandringar runt om i Gamla stan fick jag också vara med på.

Har du varit på Livrustkammaren tidigare?

– Ja, jag har varit där två eller tre gånger tidigare.

|

Var kommer ditt intresse för historia ifrån?

– Troligtvis ifrån pappas sida. Han är också historieintresserad.

|

Vilken tidsepok i historien är mest intressant?

– Det är blandat. I början var det bara stormaktstiden. Den delen kom redan när jag gick i första klass. Jag skrev då en faktatext på tre sidor som jag läste upp för klassen. Men sedan har jag kommit in på sent 1700-tal, Gustav III och Franska revolutionen. Så har det kommit Wasatiden och medeltiden. Man dras ju in i alla samband som finns genom historien.