Kärleksveckan startade som ett internt skolprojekt på Vätternskolan 1998, initierat av ett antal socialarbetare. Sedan dess har fler och fler anslutit. Inte minst kyrkorna, men även företag, Motala kommun, föreningar och enskilda. Och några i den sistnämnda kategorin är förstås Violet och Thorvald Jangvik, båda still going strong. Thorvald var för övrigt konferencier under invigningen.

Årets tema är "Att vara i någons varma tankar". Karin Gren Lindholm, ansvarig för Motala kommuns fritidsgårdsverksamhet, förrättade invigningen och kunde ge egna exempel på vad det kan innebära att vara i någon annans tankar. Det smittar av sig, konstaterade hon.

– Jag fick ett kärleksfullt sms av min son en morgon. Jag blev så upprymd att jag sedan själv kunde berätta för en kollega allt vad jag uppskattade hos henne. Och så fortsatte det hela dagen, berättade Karin Gren Lindholm.

För musikunderhållningen stod unga och lite äldre. Det blev låtar både på svenska och engelska och faktiskt också på eritreanska i ett gränsöverskridande samarbete.

Innan timmen var över hade även socialnämndens Ingvar Ståhl (S) hunnit med att dela ut nämndens från för "Årets sociala insats" till go cart-arrangören Martin Hjelmar.