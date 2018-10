Han har till fots föresatt sig att besöka alla stora pilgrimsorter i Europa och i mitten på oktober var det dags för Tanausu att anlända till Vadstena. Han startade sin färd den 24 maj 2017 från London, där han bott sedan 19 år tillbaka. Ursprungligen är Tanausu från Teneriffa, Kanarieöarna.

Han berättar att anledningen till pilgrimsvandringen vuxit fram hos honom utifrån en personlig ståndpunkt. Där han själv vill uppleva vad som händer i Europa, en undran över den framväxande fascismen, nationalismen, populismen, rädslan som därigenom uppstår och göds. Han talar här om media, flyktingproblematiken, begreppet "fake-news" och alla paralleller till den framväxande fascismen i 30-talets Tyskland.

– Det var många saker i mitt liv som hände och som gjorde att mitt beslut växte fram att göra den här pilgrimsvandringen. Det var inget som hände från den ena dagen till den andra utan det handlar om en process på flera år.

När Tanausu flyttade till London hade han många olika slags jobb men han studerade fotografi och blev till sist fotografassistent och reste på så sätt ut i världen. Så började han på egen hand med modefotografering.

– Jag gillade den kreativa sidan av mitt jobb men inte försäljardelen av yrket. Vilket gjorde att jag började ägna mig mer åt konceptfotografi, konstbaserad fotografi.

Med sig har han också sin stav, ordentliga skor förstås och ett litet tält som han sover i samt sitt pass där han har alla stämplar som företrädesvis är från pilgrimsorter i Europa som besökts. På hans karta är färdvägen runt om i Europa ifylld med grönt. Från Vadstena blir nästa stopp Stockholm. Sedan färjan över till Finland, Åbo och därifrån till fots mot Helsingfors. Vidare till Tallinn och vidare ner till Grekland via östeuropa.

– Jag ska besöka alla viktiga pilgrimsstäder i östeuropa, jag vet inte exakt var så jag håller det öppet och jag frågar mig fram allteftersom, säger Tanausu.

När planerar du att vara tillbaka i London igen?

– Om två år kanske. Jag vet inte exakt. Det finns ingen konkret plan och det beror på hur länge jag stannar på olika ställen, om jag kan gå snabbt, vilket väder det är och så vidare. Så jag håller det öppet. Men jag har ändå planen klar att jag ska besöka alla huvudstäder i EU och även de viktigaste heliga platserna.

Har du varit i Vadstena tidigare?

– Nej, jag har inte ens varit i Sverige. Vad jag tycker är bra med det här landet är att du kan tälta var du vill i en natt. Det är en väldigt bra sak för en pilgrim. Ibland sover jag på såna här ställen liknande Pilgrimcentrum i Vadstena men ibland måste jag sova utomhus. Då alltid i skogen, i mitt lilla tält som jag har med mig. I andra länder måste jag gömma mig när jag tältar så jag har inte sett natthimlen på 16 månader. Men i Sverige fick jag äntligen se den, jag tältade vid en liten sjö och det var underbart. Jag älskar den friheten, att uppleva naturen på det sättet, se solnedgången.

Vad har du upplevt under din vandring hittills?

– Jag har märkt att många blir inspirerade av att se någon göra en vandring på det här sättet. Jag delar också med mig av allt jag upplever under resan på Instagram och Facebook under användarnamnet "pilgrimforpeace". Innan jag anlände till Sverige hade jag hört om alla saker här, att landet blivit ett hemskt ställe på grund av all invandring, att Malmö är en farlig stad. Jag tänkte då att det inte kunde vara sant och jag ville då ta reda på det, uppleva det med egna ögon.

Det är Tanausus metod, att inte tro på allt som sägs i sociala media, i pressen, rykten. Utan gå dit, tala med folk, vara där och uppleva det själv och bilda sin egen uppfattning.

– Genom att ha den attityden, genom att vilja ta reda på hur det egentligen förhåller sig från människor. Jag vet egentligen inte vilken påverkan jag har genom min vandring men människor blir inspirerade av det jag gör. Den här vandringen jag gör för fred är något som vuxit i mitt hjärta och det är vad som får mig att fortsätta gå vidare.

– Jag tillhör ingen religion. Jag växte upp i en ateistisk familj. Men genom min nyfikenhet har jag haft några verkligt djupgående religiösa upplevelser. Jag fann att alla religioner talar om samma sak egentligen och det är fred. Kärlek och fred. När jag upplevde det egentliga budskapet genom alla böner, ritualer, då var det vackert. När jag upplevde vad det hela handlar om. Kärleken till livet.