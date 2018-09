– Vi är överens om att samarbetet fungerat väl och vill gärna fortsätta med det, säger Agneta Niklasson, som har föreslagits som ny gruppledare för Miljöpartiet i regionen.

Hon är kommunpolitiker från Motala som under den gångna mandatperioden haft uppdraget som ordförande i Tekniska nämnden.

Agneta Niklasson har också erfarenhet som landstingspolitiker. Mellan 1998 och 2010 var hon invald för MP i landstingsfullmäktige.

Partiet hade under den gångna mandatperioden sju av regionens 101 mandat och ingick i koalition med S, C och L. Precis som i riksdagsvalet har Socialdemokraterna och Miljöpartiet gjort de största förlusterna i regionvalet i Östergötland. Enligt den preliminära rösträkningen blir MP minsta parti under de kommande fyra åren med fyra mandat.

– Det är så klart tråkigt. Det som är bra är att vi har ett mandat från Motala, ett från Norrköping och två från Linköping så att stora delar av länet blir representerat.

Just nu pågår diskussioner internt inom partiet och om några dagar väntas förhandlingar med övriga partier i regionfullmäktige inledas. Med alla utom Sverigedemokraterna.

– Där kan vi inte tänka oss något samarbete, vi delar inte alls deras människosyn, säger Agneta Niklasson.

– Till övriga partiet stänger vi inte några dörrar.

– Vi går inte in i en koalition till vilket pris som helst. Samverkan bygger på att vi får genomslag för våra frågor inom miljö och klimat.