– Det kommer att bli minst lika mycket äpplen i år som 2016, som var ett rekordår. Träden har vilat sig från i fjol då det istället var extremt dåligt. Det var kallt vid blomningen och det blev ingen pollinering, säger Brunneby Musteris vd Gunnar Kjellin.

Årets värmebölja har däremot lett till en riklig kartsättning.

– Träden släpper mycket kart när vattnet i marken inte räcker till. Då gallrar sig träden själva, vilket innebär att de äpplen som sitter kvar blir stora och fina, säger han.

Samtidigt berättar han att det kommit rapporter om angrepp av rönnbärsmal, en insekt som lägger sina ägg i blommorna även på äpplen.

– Det gör att äpplena faller av träden i förtid. Små, omogna och insektsangripna äpplen kan man eventuellt mata rådjur och älgar med. Då blir de glada ett torrår som nu, säger Gunnar Kjellin.

Normalt börjar Brunneby ta emot vinteräpplen, som krävs för att göra must, från allmänheten runt den 20 september. Men då de mognar snabbare i år, räknar han med att börja ta emot leveranser redan från den 15 september och fram till första november.

– Det är jätteroligt men en intensiv period. Allt ska ske på kort tid, säger han.

För två år sedan investerade musteriet i en ny press som har kapacitet att pressa 20 000 kilo frukt om dagen. Även om just högsäsongen börjar inom kort, pågår produktion av must även under vinterhalvåret. Gunnar Kjellin förklarar att många större odlare i dag har så pass bra fruktlager att äpplen kan hålla sig fina länge.

Han har jobbat i branschen i nära 43 år och sett utveckling och efterfrågan förändras. Just äpplemust, säger han, har väckt allt större intresse. Den framställs på ett mer variationsrikt sätt i dag och i olika konsistenser. Mustens aromer gör att vissa, rent av, hanterar den som ett vin menar Gunnar Kjellin, som själv levererat must till en fest med trerättersmiddag.

– Det är coolt med äpplen, säger han och skrattar.