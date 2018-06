Habiliteringsersättningen är till för att stimulera och motivera vuxna med funktionshinder att delta i daglig verksamhet. I Motala är systemet uppbyggt så att de som deltar i verksamhet som kan anses innebära någon form av produktion får ersättning medan de som deltar i andra typer av verksamhet inte fått några pengar. Av lagstiftningens förarbeten framkommer dock att alla bör få ersättning och därför vill nu socialnämnden se över systemet.

– Som det är nu så är systemet orättvist. Vi menar att alla bidrar efter sin förmåga och vem ska sitta och värdera vems insats som är värd mer än någon annans, säger socialnämndens ordförande Anne-Lie Liljedahl (S).

Enligt det förslag som nu tagits fram skulle den så kallade flitpengen hamna på sju kronor per timme men med en högsta gräns om 35 kronor per dag. De som i dag har en högre ersättning ska få behålla den under 2018.

Sju kronor i timmen låter inte så mycket, på vilket sätt ska det stimulera till att jobba?

– Jämfört med andra kommuner så ligger vi inte så lågt. Vissa kommuner ger ingen sådan här ersättning alls. Vi tycker ändå att det viktigaste just nu är att alla ska få ersättning, säger Anne-Lie Liljedahl.

Hon tillägger också att det inte är meningen att de berörda personerna ska klara sin vardag genom ersättningen utan att de i huvudsak klarar sin ekonomi utifrån den ersättning som de får från försäkringskassan.

I juni ska politikerna ta beslut i ärendet. Förslaget är att förändringarna ska börja gälla från 1 augusti.