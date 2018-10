Företagare registrerar ett återvinningskort och debiteras fortsättningsvis 250 kronor exklusive moms för varje besök. En som reagerat på detta är Åke Gullberg, Gullbergs Bygg AB. För att tidigare betalat runt 3 000 kronor per år åker nu hans kostnader upp till cirka 40 000 kronor per år.

– Tidigare löste man ett årskort som kostade 3 000 kronor exklusive moms och då fick man åka med 3 kubikmeter hur ofta man ville upp dit. Men så ändrade man det och innan det här nya kom har vi betalat 318 kronor inklusive moms per månad. Men nu får vi betala 250 kronor plus moms per gång vi åker upp. Nu har man också gjort gråa fält vilka man inte får åka in på vid avlastning, säger Åke och visar bilder från Tuddarpanläggningen.

– Vi har en bakgavellift, vi sorterar på flaket och så backar man intill där det ska tippas. Nu får han stanna utanför de gråa områdena här och bära in det. En av mina anställda backade in som vanligt men blev då tillsagd av personalen. Vi har tidigare backat intill och kunnat stå på flaket för att slänga i. Men får nu istället gå till varje container.

Hur ofta åker ni upp till Tuddarp?

– Säkert tre till fyra gånger i veckan. Ibland är det fullt lass ibland är det mindre. Vi kan inte lasta lastbilen full och åka en gång i veckan för lastbilen används ju till annat, kör ut material och så vidare. Då kunde man samla ihop skräp och åka upp en gång i veckan och det kostar 250 kronor. Det är acceptabelt. Det är också acceptabelt att de tar 6 000 kronor per år. Men inte 250 kronor varje gång.

Åke Gullberg berättar vidare att han ringde Tillväxt Motala och berättade om problematiken. Han blev kort därefter uppringd av en person från renhållningen som förklarade varför man infört den nya taxan.

– Då sa han att det här måste gå ihop sig. Det har varit orättvist förut. Då förklarade jag att vi gör mycket badrum och så vidare och sorterar då åt våra kunder. Det betyder att vi är miljömedvetna och jag vill påstå att den här nya kostnaden är oacceptabel.

Arvid Sjögedahl (S), ordförande i vatten- och avfallsnämnden, Motala kommun säger i frågan om den höjda taxan för företag:

– Vi tänker att man betalar för det faktiska, för verkligheten. Vi har även gjort jämförelser med andra kommuner runt omkring som har liknande tariffsystem och de ligger faktiskt högre i pris än vad vi kommer att göra.

Du har inte tagit del av signaler där företagare tycker det nu blir orimligt dyrt?

– Nej, faktiskt ingenting. Jag kan tänka mig att de inte har satt sig in i det förrän nu när det aktualiserades. Så det är möjligt att det kan komma nu.

Har du förståelse att det finns företag som tycker det blir för dyrt nu?

– Absolut. Där det kan träffa fel för ideella organisationer som åker och lämnar möbler som de inte kan sälja. Då har det diskuterats att sätta in ett avgiftstak för de som kommer väldigt ofta. Det får man i så fall pröva från fall till fall. Men så långt har vi inte kommit än.

De gråmarkerade zoner som nu finns och som markerar att man inte längre får köra intill containern för att tömma sitt avfall kommenterar Arvid Sjögedahl:

– Nu har vi tydligare märkt upp det här och det är ur säkerhetssynpunkt. Att man inte ska backa in fordon på gångområdet. En ren säkerhetsåtgärd.