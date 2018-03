39-åringen är på sannolika skäl misstänkt för att en natt i början av juni 2016 på Stora torget i Motala ha slitit in en kvinna i en bil, ha kört till ett skogsparti norr om tätorten och sedan under flera timmar våldtagit henne i bilen. Kvinnan lyckades slutligen fly under återfärden till Motala.

Som vi tidigare berättat hävdar åklagaren Helene Gestrin att 39-åringen haft en medgärningsman. 39-åringen har dock under förhören förnekat all kännedom om händelsen.

Men bevisningen mot honom är stark. Hans dna har säkrats, bland annat i form av spermafynd på offret och på hennes kläder.

39-åringen avtjänar sedan tidigare ett fängelsestraff för grov misshandel och topsades under den utredningen. Därför kom hans dna att matcha spåren efter våldtäkten.

Strafftiden för misshandelsbrottet går ut den 15 mars och den misstänkte ska då också utvisas. Han är redan åtalad i våldtäktsfallet, men måste nu alltså frihetsberövas för att han säkert ska kunna lagföras i målet.

Häktningsförhandlingen hölls i måndags och rättegången ska inledas inom 14 dagar. Förutom en fällande dom vill Helene Gestrin även se att 39-åringen utvisas på livstid.