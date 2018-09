Delegationen mot segregation (Delmos) är en myndighet som har i uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation. Delmos ska främja samverkan mellan olika aktörer. Det kan vara fråga om att utbyta kunskaper och erfarenheter. Myndigheten ska också följa utvecklingen inom forskning, göra analyser och uppföljningar samt fördela statsbidrag.

Med början under 2018 kommer 32 kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar ha möjlighet att ta del av en särskild, långssiktig satsning för att motverka segregation. De berörda kommunerna kommer att kunna ansöka om sammanlagt 425 miljoner kronor under 2018, 1,3 miljarder under 2019 och därefter 2,2 miljarder fram till år 2027.

Ett första möte har nu hållits med representanter för Motala kommun för att informera och diskutera utifrån kommunens egna behov.

Pengar kommer att kunna sökas för satsningar inom bostadsförsörjning, arbetsmarknad, utbildning, trygghet/brottsförebyggande och demokrati.

– Man kan till exempel förstärka befintliga välfärdssatsningar, säger Inger Ashing, direktör på Delmos.

Delmos roll kommer bland annat att fungera som stöd för kommunerna. Anordnande av träffar där kommuner kan utbyta erfarenheter och kunskaper finns också med i planen, men annars är myndighetens roll ganska öppen.

– Vi vill lyssna in vad Motala och de andra kommunerna vill ha, säger hon.

Arbetet med att motverka socioekonomisk segregation och minska klyftorna är en långssiktig process.

Kommuner kan söka pengar för att jobba vidare med pågående satsningar. Inger Ashing påpekar att Motala kommun redan i nuläget gjort flera bra satsningar. Som exempel tar hon att Kulturskolan gjorts mer tillgänglig för alla och att El Sistema fått fler att engagera sig.

Satsningar på unga som står långt från arbetsmarknaden är en annan insats som lyfts fram.

Delegationen mot segregation har som uppgift att främja samverkan i olika former, att bygga och sprida kunskap och att ge ekonomiskt stöd så att insatserna mot segregation ska få bättre effekt.

Det långssiktiga målet är att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar och att motverka de strukturella orsaker som kan ligga till grund för segregation. Delmos kan ge stöd, men satsningarna ska utgå från kommunens behov.