Det var i början av juli som Varamons vänner bjöd in kommunfullmäktiges åtta partier till en utfrågning om Lalandia-projektet. Föreningen – vilken motsätter sig en etablering av Lalandia i Varamon – ville få svar på frågor om bakgrund, ekonomi, miljöpåverkan och om det finns någon alternativ lokalisering.

Varamons vänner utlyste mötet till torsdag 23 augusti i DHR-stugan i Varamon. Anmälningstiden gick ut 6 augusti. Men då hade bara fyra partier svarat och tackat ja: Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Svar hade således uteblivit från Socialdemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet.

Det fick Varamovännerna att i torsdags ställa in mötet och avboka lokalen.

Till oss säger de icke svarande partierna att de ställt sig positiva till inbjudan och planerat att komma. Men att man missade att svara. Camilla Egberth ser i sin e-postlogg att hon svarat att hon kommer, men upptäcker sedan att hon gjort ett adressfel och säger sig inte ha sett något felmeddelande i retur. Hos L, KD och C verkar uppgiften att anmäla intresse ha fallit mellan stolar.

– Vi i Alliansen diskuterade det här nyligen och alla var inställda på att komma. Det är ett otroligt tryck på partierna nu inför valet att ställa upp en här, än där. Det är lätt hänt att missa ett svar. Å andra sidan vet ju Varamons vänner var vi finns om man vill återkoppla, säger KD:s gruppledare Jan Gyllenhammar.

Harriet Svensson säger för Varamons vänner att hon tvivlar på att Camilla Egberth håller sig till sanningen och godtar heller inte övriga förklararingar och argument:

– Vi kan inte vara tankeläsare och det är inte inbjudande parts sak att ta reda på om partierna tänker komma eller inte. Här hade man också haft gott om tid på sig att svara, säger hon.

Istället jämför hon partiernas tystnad med "hur politikerna behandlade Godgårdsborna när de ville diskutera nedläggningen av Godegård skola".

Under fredagseftermiddagen hörde Camilla Egberth av sig till Harriet Svensson och bjöd själv in till möte den 23 augusti. Även DHR-stugan lyckades man boka om och övriga fullmäktigepartier skulle också bjudas in.

– Vi tycker att det viktigt med dialog och svarar gärna på frågorna, samtidigt som vi vill gottgöra för de problem som uppstått, säger kommunalrådet.

Men Varamons vänner säger nej till vad man anser vara "Socialdemokraternas värdskap" och "Camilla Egberths försök att rädda sitt eget skinn". Istället tänker man bjuda in på nytt till utfrågning, men senare i höst:

– Det är vi som är värdar och väljer vilka vi skickar inbjudan till, kommenterar Harriet Svensson.