Det var under onsdagsförmiddagen som företagare, bland annat i hamnområdet, uppmärksammade att varmvattnet var borta och elementen var kalla. Någon information om ett pågående avbrott har inte gått ut till allmänheten under dagen, vare sig via Vattenfalls hemsida, eller via Motala kommun.

– Jag är ledsen för att vi inte informerat om detta, säger Berit Sanded, anläggningschef för Vattenfall Värme i Motala.

Hon har personligen gått runt bland abonnenter boende längs Östermalmsgatan för att informera om situationen som uppstått.

Enligt Berit Sanded försökte personal redan under tisdagen att felsöka i området.

– Vi visste inte hur omfattande läckan var och det har tagit längre tid än vad vi trodde från början, säger hon.

Under onsdagen arbetar personal med att först dränera rör som är fyllda med vatten. Det handlar om flera läckor och när det arbetet är gjort ska skadorna svetsas igen.

Det är ännu oklart om tidsplanen, att vara klara med arbetet klockan 15, kommer att hålla.

