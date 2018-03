Enligt anmälan betalade den anställde tillbaka mellan 3 000 och 4 000 kronor per månaden under perioden 1 januari 2017–2 februari 2018. Betalningarna ska ha skett antingen kontant eller via Swish-överföring. Enligt polisen finns det också bifogade kontoutdrag som styrker de sistnämnda inbetalningarna.

Arbetsgivaren ska ha motiverat kravet med att så måste det bli eftersom den anställde fått jobbet "via Arbetsförmedlingen".

Målsägaren har även varit i kontakt med Arbetsförmedlingen och där fått rådet att istället vända sig till polisen.