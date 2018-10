Krönika Den 10 november är det dags! Den sjätte upplagan av Motalagalan hålls i Team Sportia-hallen och det ser som vanligt ut att bli helt slutsålt. Under galan delar vi på MVT ut ett av priserna, det till Årets Motalaförebild. Glädjande nog fick vi i år in ovanligt många förslag på människor som skulle kunna nomineras till den hedersamma utmärkelsen och det gjorde att juryn kunde utse tre riktigt starka kandidater i hård konkurrens. Vi avslöjade vilka de är häromdagen och trion kommer också att presenteras i varsin artikel under nästa vecka.

Om ni missade det, så heter de nominerade Robin Nordh, Danijela Acimovic och Rolf Larsson. Det krävs att man gör något utöver det vanliga för att kvalificera sig som förebild, något som stämmer in på årets finalister. Det handlar om tre hårt arbetande eldsjälar, som inom olika områden hjälper andra människor. Vi har Robin Nordh, 23 år, som sedan han själv kom ut som homosexuell alltmer engagerat sig i HBTQ-frågor, på sistone i egenskap av ordförande i föreningen Qutie i Motala. Han har också hjälpt många unga människor på ett personligt plan.

Danijela Acimovic har vi sett en hel del av i MVT under de senaste åren. Hon har visat ett enormt engagemang för de ensamkommande flyktingarna i staden. Hon har varit ett stöd och sett till att deras röster blir hörda. Hon är också ordförande i Internationella kvinnoföreningen i Motala och även involverad i Julhjälpen, där man samlar in både paket och pengar för att ge fler människor i Motala möjlighet att fira åtminstone lite jul.

Slutligen har vi Rolf Larsson, som har många järn i elden, men ändå är något av en doldis. Han jobbar ideelt i hamnrådet, är en flitig allt-i-allo som till och med sköter om blomsterplanteringarna i hamnen. Han jobbar med ljusvandringen på nyårsafton och är också kassör i Motala teaterförening och är en av dem som brukar stå där i röd kavaj och ta emot publiken under föreningens föreställningar.

Som sagt, det känns som om alla tre är värda en utmärkelse. Det är dock bara en av dem som kan vinna och vem det blir avgör ni läsare genom att rösta på mvt.se med start under nästa vecka. Så håll ögongen öppna!

Trevlig helg!