Krönika Under veckan har tidningen varit del av undervisningen i många klasser i Motala och Vadstena. Skolorna fick möjlighet att beställa papperstidningar från oss och det var många som nappade, 5995 ex skickades ut under veckan. Kul! Vår reporter Rita var dessutom ute på en av skolorna häromdagen, för att träffa mellanstadieelever och berätta om journalistyrket.

Det känns väldigt viktigt att sprida kunskap om media och journalistik, för det är tydligt att långt ifrån alla har förstått vår roll och hur vi jobbar. Det kan vi ibland märka i vårt dagliga arbete.

Dessutom är vår bransch och vårt yrke mer och mer utsatta för angrepp. Vi har en president på andra sidan Atlanten som deklarerat krig mot media och så fort någon tidning skriver något kritiskt om honom eller hans sätt att styra landet, så är det "fake news". Vi har alla kunnat se hur han på möten piskar upp en hatstämning mot de journalister som finns på plats. Skrämmande. Och tyvärr börjar vi märka alltmer av den trumpska retoriken utanför USA, även i vårt land.

***

I morgon är valdagen äntligen här, efter ett par oerhört intensiva veckor då valrörelsen dominerat jobbet för oss. Vi satsar förstås hårt på bevakningen under söndagskvällen. Vår liverapport rullar igång vid 19.00, en timme innan vallokalerna stänger och därefter kommer ni att kunna följa utvecklingen i Motala och Vadstena på MVT.se en bit in på natten. Vi är en styrka på sex personer som kommer att jobba under valkvällen för att ge er kommentarer från våra lokala politiker.

Något slutgiltigt resultat kommer inte att kunna redovisas i måndagstidningen, trots att tryckeriet ger oss 45 minuter extra, men vi kommer med största säkerhet att kunna berätta vilka som är vinnare och förlorare i våra två kommuner.

Det är alltid kul att jobba på valkvällen. Det stora minnet från 2014 var när det började stå klart att Konsensus inte bara skulle ta sig in i Vadstena kommunfullmäktige, utan även bli ett av de största partierna. Snacka om skräll. Om det blir lika dramatiskt den här gången återstår att se, men det är nog många politiker som börjar bli lite smånervösa inför morgondagen. Själv är jag förväntansfull, tror på en spännande kväll.

Trevlig helg - och glöm inte att rösta!