Anledningen till avskedsansökan ska vara att Rosenstein fruktar att han ska bli sparkad, rapporterar nyhetssajten Axios. Han var på väg till Vita huset på måndagen, skriver bland andra ABC News. Rosenstein ska ännu inte ha lämnat in någon skriftlig ansökan, enligt Wall Street Journal. Tidningens källor kommer dock med motstridiga uppgifter: att vice justitieministern ska avgå respektive att han kommer avskedas.

Rosenstein har hamnat i blåsväder på sistone efter uppgifter i bland annat The New York Times om att han föreslagit att president Donald Trump bör spelas in. Tidningens källor har också påstått att Rosenstein velat åkalla konstitutionens så kallade 25:e tillägg, som kan användas för att avsätta en president som inte klarar av att fullfölja sina åtaganden – exempelvis på grund av sjukdom.

Trump: Inte bestämt

I en intervju med Trump som spelades in i helgen av radioankaret Geraldo Rivera sade presidenten att han inte bestämt sig för om han ska avskeda sin vice justitieminister eller inte.

Jag har inte fått all fakta, men absolut vad som hände undersöks – om någonting hände, sade Trump och tillade:

Och jag kommer att bestämma mig vid en senare tidpunkt, men jag har inte informationen.

Om uppgifterna om avgången stämmer kommer det troligen att få konsekvenser för den särskilde åklagaren Robert Mueller. Mueller utreder misstänkt samarbete mellan Trumpkampanjen och Ryssland och misstänkt rysk påverkan under det amerikanska presidentvalet. Rod Rosenstein är formellt den högst ansvarige för utredningen.

"Rysslandsutredning hotad"

Den tidigare FBI-chefen Andrew McCabe säger att han är bekymrad att hela Rysslandsutredningen hotas om Rosenstein slutar, skriver nyhetsbyrån Reuters

Samtidigt spekuleras det i att en avgång kan innebära att Rosenstein kan komma att bli ett viktigt vittne i Muellers utredning, som även omfattar misstänkta försök från bland annat Trump att förhindra rättvisans gång.

Även enligt AP:s källor avgår Rosenstein, skriver nyhetsbyrån på Twitter. Mediebolaget CNN rapporterar att en högt uppsatt källa inom Vita huset bekräftar att Rosenstein lämnat in sin avskedsansökan.

Enligt NBC News har Rosenstein tidigare sagt att han inte kommer att avgå, utan att det skulle krävas ett avskedande för att han ska sluta.