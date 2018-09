Pigge men rutinerade Hrafn lyder minst lilla vink. Lyhörd fingertoppskänsla är ett måste.

– Jag har en egen Islandshäst hemma i Halmstad som jag brukar rida i skogen med. Jag gillar samspelet mellan människa och djur de gånger man får till det. Det här är däremot en riktig tävlingshäst och de är mycket känsligare. Det räcker att styra hästen genom magen eller andningen. Det kan bli en utmaning.

Carl Fredrik Graf – inne på sin första vecka som Elisabeth Nilssons efterträdare – bekantar sig försiktigt med Hrafn inför invigningen av helgens stora hästfest i Norrköping.

– Nervös är inte rätt ord, säger Carl Fredrik Graf.

– Lite spänd kanske. Mest förväntansfull.

Han sitter upp och tillsammans med Lisa Järmark på Gimsteinn, från arrangerande hemmaklubben Dyggur, vid sin sida går invigningsritten sedan som en dans. Eller möjligen som en tölt. Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist blir tryggt kvar på marken men säger i ett sent vallöfte att även han ska komma in till häst om Dyggur får ett nytt SM-arrangemang inom de närmaste åren. Flera SM är just vad klubben hoppas på.

– Förutsättningen för att vi ska kunna driva den här fina anläggningen vidare är att vi får arrangera SM med jämna mellanrum, typ vart tredje år, säger ordförande Ingemar Tapper.

Omkring 200 ekipage ställer upp vid helgens SM i Gaeðdingakeppni – ”gångare” på isländska – där hästens utstrålning, framåtanda och "spirit" bedöms.