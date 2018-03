Krönika "NN rapporterar upptäckten av ett nytt och mycket ljust objekt mellan Lagun- och Trifidnebulosorna".

Denna nyhet kablades ut över världen för några dagar sedan av en professionell astronom vid ett känt universitet. Var det en exploderande nova, eller rentav en supernova!? Svaret kom snart: det var den ljusa planeten Mars, känd sedan urminnes tider och lätt identifierbar för alla som kan hitta på himlen. Ridå. Jag förmodar att proffsastronomen fick stå där med högröda kinder.

Fyra av solsystemets planeter är lätta att se på himlen, där de syns som ljusa stjärnor. Venus lyser klarast av dem. Du kan just nu se den lågt i väster i skymningen. Under våren kommer den att klättra högre upp på den tidiga kvällshimlen för att i maj bli riktigt imponerande. Efter midsommar försvinner den som ”aftonstjärna” för att åter dyka upp på morgonen sent i höst. Månskäran finns nära Venus den 17–18 april, 17 maj och 16 juni.

|

Ta inte miste på Venus och Sirius, den ljusaste av alla vanliga stjärnor. Sirius syns i söder till sydväst nu på kvällarna men tonar bort i skymningen efter mitten av april. Vanliga stjärnor brukar blinka medan planeterna lyser med ett lugnare sken. Orsaken är att stjärnorna, till skillnad från planeterna, är mycket långt borta och deras strålknippen av ljus därför så tunna att de lätt ”dansar runt” i jordens oroliga atmosfär.

Solsystemets största planet, Jupiter, är också ljus. Den går nu upp strax före midnatt i sydost och drar sig sakta förbi söder fram till gryningen. Uppgången sker allt tidigare för varje dag och i början på maj syns planeten hela natten och står i söder runt midnatt. Månen finns nära Jupiter den 3–4 april, vid Valborg och 1 maj, 27–28 maj och kring midsommar.

De två sista planeterna, Mars och Saturnus, syns alldeles intill varandra tidigt på morgonen i sydsydost. En lämplig tid att se dem för tillfället är runt klockan 5, då även Jupiter är synlig en bra bit till höger. Mars drar sig bort till vänster om Saturnus allt mer under de kommande månaderna. Båda två är bäst synliga i sommar även om de alltid står lågt över horisonten. Speciellt Mars kommer att bli en mycket ljus i juli–augusti. Månen finns i Mars och Saturnus närhet den 7–8 april, 5–6 maj, 1–3 juni och 28 juni–1 juli.

Ytterligare en planet syns ibland med blotta ögat, Merkurius, men den håller sig alltid nära solen och är därför svårare att upptäcka. Faktiskt påstås det att en del proffsastronomer inte ens har sett den. Nästa gång den står hyggligt till är vid månadsskiftet augusti–september. Vi får se om någon rapporterar den som en exploderande nova.