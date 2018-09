Efter valet till regionfullmäktige finns inga klara majoriteter. Och än så länge finns ingen ny koalition som ska styra över Östergötland. Samtal pågår. Och spekulationerna är flera. En del mer troliga än andra. Kristdemokraterna tycks dock ha en nyckelroll enligt flera spekulationer. En teori talar om ett alliansstyre i regionen med M, L, C och KD. En annan teori är att Miljöpartiet byts ut mot Kristdemokraterna i en ny majoritet med S, C, L och KD. En tredje gissning är att KD tar plats ihop med de fyra partier som styrt fram till nu (S, L, C och MP).

Per Larsson är KD:s förstanamn i regionen. Han är nöjd med valresultatet, men vill samtidigt inte säga att hans parti sitter med ässen i rockärmen:

– Det krävs flera för att samtala och vi samtalar med flera just nu. Så mycket kan jag säga. Sen handlar det om att vi vill ha igenom så mycket som möjligt av vår politik. Vår grundinställning har varit ett Allianssamarbete. Samtidigt är det inte samma ideologiska strid här i regionen som i Riksdagen. Det finns en pragmatism. Hur det nya styret kommer att se ut vet jag inte. Vi har varit tydliga med att vi inte samarbetar med Sverigedemokraterna. Jag tror inte heller att det är aktuellt med Vänsterpartiet, säger han.

|

Vänsterpartiet är också en av vinnarna i valet. Gruppledaren Emil Broberg kommenterar läget just nu:

– Helt klart är att Kristdemokraterna har en nyckelposition och att Miljöpartiet riskerar att hamna utanför. För oss är det inte aktuellt att ingå i något samarbete. Och jag tror inte att majoriteten är intresserade av att samarbeta med oss. Vi väljer istället att formera oss utifrån en stärkt position där vi driver vår politik under den kommande mandatperioden, säger han.

Kaisa Karro är gruppledare för Socialdemokraterna i Region Östergötland. Socialdemokraterna tappade sex mandat i valet. Hon har inte så många nyheter att berätta, säger hon.

– Ingen av de majoriteter som funnits under senare år har majoritet nu. Det är läget. Vi har sagt att vi diskuterar med alla partier förutom SD. Det är där vi är nu. Senast till fullmäktige 6 november borde det vara klart vem som styr i regionen, säger hon.

|

Marie Morell är gruppledare för Moderaterna och hon ser ingen omedelbar lösning på vem som kommer att styra över regionen.

– Jag uppfattar det som rätt lugnt nu. Centern, Liberalerna och Socialdemokraterna ska välja nya gruppledare och jag tror inte att det kan bli klart före det, säger hon.