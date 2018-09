Under augusti i år miste 18 personer livet i samband med drunkningsolyckor. Samma siffra föregående år var sex personer enligt statistik från Svenska Livräddningssällskapets.

Under juli miste 35 personer livet jämfört med tolv personer under juli 2017. Totalt omkom 115 personer under årets första åtta månader genom drunkning, jämfört med 73 under samma period 2017. Det är det högsta antalet det senaste tio åren. En dramatisk ökning, alltså.

Av drunkningsfallen i augusti skedde tre stycken i Östergötland. En person förolyckades i Kvarsebo vid kajen som Skenäsfärjan trafikerar. I sjön Tisnaren i Finspångs kommun hittades en livlös person, sannolikt drunknad, och vid Vätterpromenaden i Motala avled en person efter att ha hittats i vattnet.

Daniel Agerhult är inre befäl på Räddningstjänsten i Östergötland. Han betonar att det är mycket viktigt att ha uppsikt över sina barn.

– Man ser ofta föräldrar försjunkna i sina mobiler eller böcker. Drunkningen är ett ögonblicksverk, det går väldigt fort.

Det är dessutom ljudlöst, så det gäller att vara närvarande inte bara fysiskt utan även psykiskt, menar han.

– Barn som precis har lärt sig simma kan också innebära en risk, De har ofta en övertro på sin egen förmåga, säger Daniel Agerhult.

En annan sak han pekar på är de olyckor som oftast sker ute på sjön, från fritidsbåtar.

– Kombinationen alkohol och frånvaron av flytvästar är livsfarligt, säger han.

Men antalet dödsfall i samband med fritidsbåtsolyckor har minskat, sju personer har förolyckats fram till sista augusti 2018 jämfört med 17 personer 2017. En av förklaringarna kan vara att användandet av flytväst har ökat de senare åren. Saknar man väst går det att hyra av Räddningstjänsten på flera orter i Östergötland.