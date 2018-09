– Nej, inte meteorologiskt sett, säger Charlotta Eriksson, meteorolog på SMHI. – Men det har ju slagit om, även i vinden. Vi har nordvästliga vindar nu och desto mer kall luft över landet. Från och med i dag (måndag) så kan vi få hösttemperaturer, men för att det meteorologiskt sett ska bli höst så krävs en medeldygnstemperatur under tio grader fem dygn i sträck. Och det har inte infallit än.

Under måndagen och tisdagen blåser nordvästliga vindarna som är torra och kalla vilket gör att det blir en hel del sol över Östergötland. Men under natten mot tisdagen väntar minusgrader, vilket man inte har uppmätt i Östergötland hittills under augusti och september.

– Ja, under natten ser det ut som att vi lokalt kommer att gå ner på minussidan och det blir risk för markfrost överlag, säger Charlotta Eriksson.

Hon påpekar dock att det kommer att röra sig om enstaka lokala platser som får minusgrader, i särskilda köldhål som till exempel Horn. Allmänt går det ner till enstaka plusgrader.

Under tisdagen vrider sig vinden till sydväst och ett lågtryck närmar sig på Atlanten. Det gör att ruskväder är att vänta under onsdag och torsdag.

– Det slår om ganska rejält och blir mycket blåsigt, men också mycket mer moln och regn kommer att passera, säger Charlotta Eriksson på SMHI.