I Charlottesville i Virginia är läget relativt lugnt ett år efter våldsamheterna som satte staden på världskartan, även om mindre demonstrationer väntas under söndagen. Vit makt-rörelsen fokuserar i stället på huvudstaden Washington DC.

Vid den park där ungefär 400 sympatisörer kommer att samlas har polisen stängt vägar och satt upp barrikader. Runt Vita huset, inte långt därifrån, har man slagit en järnring, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Halv sex på eftermiddagen lokal tid inleds demonstrationen, som fått namnet "Unite the right", i Washington DC. Redan några timmar tidigare hade ett hundratal motdemonstranter kommit till platsen.

Stora motdemonstrationer

Motdemonstranterna väntas bli långt fler än de högerextrema och samlas under paraplybegreppet " Shut it down DC".

Vi är starkare än dem. Vi tolererar inte hatet och det är viktigt att Washington och resten av världen får veta det, säger Makia Green från rörelsen Black Lives Matter till Fox5.

Motståndet mot det högerextrema mötet märks även från andra håll. Flera universitet har laddat med extra säkerhetsåtgärder, insatta poliser och avstängda områden. Uthyrningssajten Airbnb har meddelat att de inte kommer att hyra ut rum till någon i "Unite the right"-demonstrationen. Och tusentals personer förväntas samlas runt demonstrationsområdet under söndagen, enligt polisen.

Trump tar ställning

Vid förra årets demonstration dödades en kvinna av en man med nazistsympatier som körde in sin bil bland de samlade motdemonstranterna. 19 personer skadades.

President Donald Trump dröjde med sin reaktion, men sade till slut att "båda sidor" var skyldiga till våldsamheterna i Charlottesville. Uttalandet möttes av stark kritik, från bägge partiled, då han ansågs dra likhetstecken mellan motdemonstranterna och en grupp som inkluderade bland andra vit makt-rörelsen och nynazister.

Denna gång är presidentens budskap ett annat:

"Kravallerna i Charlottesville förra året resulterade i meningslöst dödande och splittring. Vi måste enas som en nation. Jag fördömer alla typer av rasism och våldshandlingar. Fred till ALLA amerikaner!", skriver Trump på Twitter.

"Han måste göra mer"

Presidentens rådgivare Kellyanne Conway påstår samtidigt att medier "inte täcker" när Trump tar avstånd från de högerextrema.

Elijah Cummings, Marylanddemokrat som suttit i representanthuset sedan 1996, säger till Reuters att Donald Trump helt enkelt inte har gjort tillräckligt:

Jag tycker att ribban ligger lågt för USA:s president när han bara säger att han är emot rasism. Han måste göra bättre ifrån sig än så. Han måste ta itu med de människor som kastar ur sig rasistiska kommentarer och som gör rasistiska handlingar.