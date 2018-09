Känner du dig lite urblåst i skallen i dag? Det är inte så konstigt. Under förmiddagen har det varit ordentligt blåsigt på flera håll runt om i Östergötland – så pass blåsigt att SMHI har gått ut med en klass 1-varning för mycket kraftiga vindbyar.

– Exempelvis i Norrköping visar vår mätstation just nu 43 knop i vindbyarna, vilket är ungefär 21 till 22 meter per sekund. Det finns en risk att grenar och enstaka träd kan knäckas.

Blåsten påverkar Östgötatrafikens busslinjer som dras med förseningar under onsdagen. Mer information hittar du på deras hemsida.

Under eftermiddagen kommer blåsten att avta i länet, men redan under torsdagen drar ett nytt lågtryck in över länet – och med den mer blåst.

– Det här lågtrycket kan innebära kraftig blåst under torsdagen. Sedan kommer det att lugna ner sig igen till fredagen, säger Marcus Sjöstedt, meteorolog på SMHI.

Men trots blåst, regn och gråa skyar har hösten ännu inte kommit till Östergötland i år. För att det ska räknas som meteorologisk höst ska medeldygnstemperaturen ligga under tio grader i minst fem dygn i sträck.

– Om man kollar genom åren som gått för när hösten brukar anlända brukar det vara i slutet av september, säger Marcus Sjöstedt.