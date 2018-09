En upprörd Trump ska ha gett ordern om Bashar al-Assad kort efter den uppmärksammade kemvapenattacken i syriska i Khan Sheikhun i april 2017. Trump uppges ha sagt till försvarsminister Jim Mattis att han ville att al-Assad skulle dödas. "Jag är på det", svarade Mattis – men tog istället fram en plan för en begränsad flygräd som inte hotade den syriske presidenten personligen.

Vid ett senare tillfälle ska Mattis ha sagt till sina medarbetare att Trump har en "femte- eller sjätteklassares intellekt", enligt uppgifter i The Washington Post-journalisten Bob Woodwards nya bok "Fear: Trump in the White House".

"Förbannad bluff"

Stämmer informationen i boken präglas arbetet i Vita huset av nervösa sammanbrott och "administrativa statskupper". Det sistnämnda syftar på att medarbetare, bland dem den tidigare ekonomiske rådgivaren Gary Cohn, tagit bort dokument från presidentens bord. Detta bland annat så att Trump inte ska dra USA ur det nordamerikanska frihandelsavtalet Nafta eller ge order om att ett handelsavtal med Sydkorea rivs upp – ett drag som kunde ha äventyrat ett hemligt program som syftade till snabba underrättelser om nordkoreanska robotuppskjutningar.

En annan scen som beskrivs i boken, som återges av flera amerikanska medier, handlar om hur Trumps tidigare advokat John Dowd genomförde ett låtsasförhör med presidenten för att övertyga honom om att han inte skulle låta sig frågas ut av den särskilde åklagaren Robert Mueller. Mueller utreder rysk påverkan på valrörelsen 2016 och huruvida Moskva samarbetade med Trumpkampanjen. Dowd var övertygad om att Trump skulle begå mened om han medverkade i ett sådant förhör och pepprade därför presidenten med så listiga och provocerande frågor att han till slut tappade fattningen.

Det här är en förbannad bluff... Jag vill faktiskt inte vittna, ska Trump ha utbrustit enligt The Washington Post.

Bestrids kraftigt

Stabschef John Kelly uppges i boken ha kallat presidenten för "en idiot" och sagt att jobbet är "det värsta han någonsin haft" – något han bestrider i en skriftlig kommentar som Trump har lagt ut på Twitter. Även försvarsminister Mattis avvisar bestämt den bild som Woodward målar upp.

"De föraktfulla ord om presidenten som tillskrivs mig i Woodwards bok yttrades aldrig av mig eller i min närvaro", säger Mattis enligt Trump och kallar det hela "en produkt av någons vilda fantasi". President Trump själv kallar citaten i boken för "en bluff mot allmänheten" och antyder att det är ett försök till smutskastning inför mellanårsvalet i november: "Är Woodward Demokraternas lakej? Lagt märke till tajmningen?"

Boken bygger bland annat på hundratals intervjuer med flera av president Trumps närmaste medarbetare, som fått löfte om att de inte ska avslöjas som källor, enligt amerikanska medier.