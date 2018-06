Kultur Hösten 2017 anklagades den så kallade kulturprofilen med koppling till Svenska Akademien av 18 kvinnor för olika sexuella övergrepp i DN. Journalisten Jesper Huor har nu gjort en dokumentär för Sveriges Radio P1 om mannen.

I dokumentären berättar 29 kvinnor om påstådda sexövergrepp och olika former av kränkningar som kulturprofilen utsatt dem för. P1 dokumentär har pratat med över 100 personer som mött kulturprofilen, som bland annat berättat om hur han blandat molotovcocktals under Almstriden i början av 1970-talet och bluffat sig in på Filmhuset, enligt Svenska Dagbladet.

Kulturprofilen åtalades tidigare i veckan mot sitt nekande för två fall av misstänkt våldtäkt.