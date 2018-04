Enligt vad Haley sade i en intervju på söndagen skulle finansminister Steven Mnuchin presentera de nya sanktionerna på måndagen. De ska enligt Haley rikta in sig på företag som hanterar utrustning som kan kopplas till den syriska regimens användning av kemiska vapen.

Men ännu har inga sanktioner presenterats, och på måndagen hänvisade plötsligt olika källor på amerikanska utrikesdepartementet och finansdepartementet frågor i ämnet tillbaka till Vita huset. Det är fortfarande oklart vad som orsakat förseningen och sanktionsbeslut förbereds oftast i veckor eller månader.

Trump upprörd

Enligt The Washington Post har Trump haft överläggningar med sina säkerhetsrådgivare sent på söndagen och han var upprörd över att sanktionerna offentliggjorts eftersom han inte ännu vill godkänna dem. Källor säger till tidningen att Trump inte vill sätta in fler sanktioner utan att Ryssland gjort ytterligare något som ger USA anledning att reagera.

En källa på det ryska utrikesministeriet säger också att den amerikanska administrationen strax efter intervjun med Haley informerat ryska ambassaden i Washington om att det inte blir några nya sanktioner.

Vita husets talesperson Sarah Sanders skrev i ett uttalande på måndagen att nya sanktioner övervägs och att ett beslut ska tas inom en "nära framtid".

Ny resolution

En källa i Vita huset säger att Haley gick händelserna i förväg och gjorde "ett misstag som behöver städas upp". En annan källa är skeptisk till att Haley, som beskrivs som en av de mest disciplinerade och försiktiga medlemmarna av administrationen, har gjort ett misstag.

USA, Storbritannien och Frankrike har samtidigt förberett en ny resolution i FN:s säkerhetsråd med syfte att upprätta en mekanism för att utreda vem som bär ansvaret för kemvapenattacker i Syrien.

Diplomatkällor uppger att förhandlingar om resolutionsförslaget kommer att inledas under måndagen. Det är dock oklart när den ska läggas fram för omröstning.