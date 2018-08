Brott Sökandet efter turnéledaren som försvann 1999 fortsätter. Snart tar polisen återigen hjälp av Missing People och arméns sökpluton, rapporterar P4 Blekinge. Trakterna kring Arkelstorp utanför Kristianstad ska genomsökas under september.

Under två dagar i somras letade fyra specialutbildade danska sökhundar i trakterna av Arkelstorp. Men hundarna, som är utbildade för att söka under mark, gjorde inga fynd. I december förra året genomfördes nya dykningar i Ivösjön i norra Skåne och under våren gjorde Missing People sökinsatser.

Den försvunne turnéledaren sågs senast utanför en rockklubb i Sölvesborg 1999 och han dödförklarades 2006. Polisen misstänker att han mördades.