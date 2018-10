USA Över 1 800 dags- och veckotidningar har försvunnit i USA sedan 2004. Med en femtedel av tidningsbeståndet nerlagt riskerar tusentals samhällen att hamna i "nyhetsöknar" utan vettig bevakning av offentliga angelägenheter, varnar University of North Carolina School of Media and Journalism i en rapport.

Hälften av USA:s 3 143 förvaltningsenheter ("counties") har bara en enda nyhetstidning, som ofta är liten och utkommer en gång i veckan. Nära 200 counties har ingen tidning alls.

"De människor som har minst tillgång till lokala nyheter är ofta de mest sårbara – de fattigaste, minst utbildade och mest isolerade", är en slutsats.

Trots den grasserande tidningsdöden – som främst förklaras av den digitala omställningen i branschen – återstår cirka 7 100 nyhetstidningar i USA. Fast många av dem är bara "spöken" av sina fornstora jag, med anorektiskt bemannade redaktioner och dåligt med resurser för att kunna bedriva meningsfull journalistik, konstateras det i rapporten.