Familjer kommer att få vara tillsammans, men gränsen kommer att vara lika tuff som tidigare, ropade Trump till sina anhängare på ett politiskt massmöte i Duluth i Minnesota.

Bara timmar tidigare hade han skrivit under en presidentorder som säger att USA ska sluta separera barn och vuxna som illegalt tagit sig över landets södra gräns. Detta efter att bilder och ljudinspelningar av förtvivlade barn cirkulerat i meder och USA:s första dam, Trumps dotter och högt uppsatta republikaner protesterat.

Ivanka känner starkt för det här. Min fru känner mycket starkt för detta. Jag känner väldigt starkt för detta, sade presidenten vid undertecknandet.

Låsas in ihop

Familjeseparationerna har varit en del av USA:s nya "nolltolerans" vid gränsen som trädde i kraft i maj och som justitieminister Jeff Sessions formulerat. Enligt den ska varenda människa som på olaglig väg försöker ta sig över gränsen gripas och åtalas. Men av naturliga skäl gäller det inte barn, så dessa har tagits omhand på anläggningar eller i familjer.

President Trumps beslut innebär inte ett slut på nolltoleransen, utan att familjer nu ska låsas in tillsammans. Därmed kan det krocka med andra regler kring fängslande av barn, något människorätts- och medborgarrättsorganisationer i USA redan lovat ta strid emot. I dagsläget får familjer med minderåriga inte hållas i fängsligt förvar i USA i mer än 20 dagar, skriver tidningen The New York Times.

Vägledning?

Och i de snabba vändningarnas politik verkar ingen ha svar på frågan om vad som händer med de över 2 300 barn som redan tagits från sina föräldrar, sedan nolltoleransen trädde i kraft i början av maj. Initialt hette det att de barnen inte skulle omfattas av den nya regeln.

Vi inväntar mer vägledning om detta, sade Brian Marriott, talesman för en familjeenhet inom hälsomyndigheten HHS, på onsdagen.

Medier har nekats tillträde till de flesta boendeanläggningar där barnen hålls.

Parallellt förbereder sig representanthusets ledamöter för att rösta om två förslag till ny invandringslagstiftning, något som talman Paul Ryan har sagt ska ske under torsdagen. Båda texterna innehåller finansiering av Trumps omtvistade gränsmur mot Mexiko samt begränsningar för anhöriginvandringen. Det ena, mer moderata, stödjer också en mångårig väg till medborgarskap för 1,8 miljoner unga papperslösa så kallade "dreamers".

Det finns uppgifter om att en skrivning som förbjuder separation av gripna migrantfamiljer ska införas i förslagen, men det är oklart om den kommer med – eller om något av förslagen kan få en majoritet av rösterna.

Demokratiskt motstånd

Demokraterna har med emfas motsatt sig båda förslagen. Om något av dem skulle gå igenom i representanthuset, där Republikanerna har majoritet, så väntar ändå en tuff drabbning i senaten. Där har Republikanerna en enda plats övertag och senatorerna i allmänhet har signalerat att de vill ha en mindre omfattande lagstiftning.

Samtidigt fortsätter president Trump att skylla den rådande situationen på Demokraterna, bland annat via Twitter. Han anser att motståndarpartiet länge varit svagt i frågan samt att man nu obstruerar så att kongressen inte kan stifta lagar i frågan.