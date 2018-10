Utredningen ska lämnas över till justitieutskottet på torsdagsmorgonen, amerikansk tid, och kort därefter får deras 21 ledamöter läsa den. Först ut är den republikanske ordföranden Chuck Grassley, som sätter tänderna i uppgifterna klockan 14 svensk tid, rapporterar tv-kanalen NBC. Rapporten kommer inte att offentliggöras och finns inte i PDF-form eller som e-post, utan enbart som pappersutskrifter. Alla senatorer ska kunna läsa den, men inte deras medarbetare.

Även Vita huset har fått rapporten och där är man "helt övertygad" om att domarkandidaten kommer att godkännas, skriver biträdande pressekreterare Raj Shah på Twitter.

Fem senatorer i fokus

|

Senatens majoritetsledare Mitch McConnell har schemalagt en första omröstning om Kavanaugh redan på fredag. Den syftar, enligt senatens ålderdomliga regler, till att avsluta debatten om honom och är ett krav för att själva voteringen om Kavanaughs utnämning ska kunna äga rum.

Frågan på allas läppar är nu vad som står i FBI-rapporten.

Alla frågar vad den kommer att innehålla, hur jag kommer att reagera men jag har inte en aning, säger den republikanska Alaskasenatorn Lisa Murkowski till nyhetskanalen Fox News Radio.

Hon är en av tre republikaner och två demokrater som ännu inte har aviserat sin inställning till Kavanaugh och som McConnell därför har särskilt fokus på. Republikanerna har minsta möjliga majoritet i kammaren, 51 av de 100 platserna, och det är inte alls säkert att de får igenom domarkandidaten. Blir det oavgjort är det vicepresident Mike Pence som kastar den avgörande rösten.

Två senatorer har sagt till Fox News att de tror att omröstningen blir av på söndag.

Skarp kritik

Samtidigt haglar kritik mot såväl rapporten som Kavanaugh. Professor Christine Blasey Ford, den som först framförde anklagelser om sexuella övergrepp mot domaren och som i förra veckan vittnade inför justitieutskottet, har inte hörts av FBI:s utredare – vilket hennes advokater är kritiska till. Att president Donald Trump vid ett politiskt massmöte i veckan löjliggjorde sig över hennes vittnesmål, i synnerhet de detaljer som hon inte minns, har fått stark kritik men försvaras av Vita huset.

I tidningen The New York Times argumenterar över 1 000 professorer och lektorer i juridik för att Kavanaugh inte ska godkännas. Detta då han genom sitt stundtals ilskna och partiska framträdande inför justitieutskottet inte visade prov på det "juridiska temperament" som krävs, menar de. Kyrkoorganisationen The National Council of Churches, som representerar kyrkor med över 40 miljoner troende, är av samma åsikt. I ett uttalande manar de Kavanaugh att dra tillbaka sin kandidatur eftersom han visat sig vara "extremt partisk".