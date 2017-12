Fortfarande hittar tomten de allra flesta svenskar inom landet men när presentskägget måste ta sina renar och leta utanför Sveriges gränser kan han få åka långt. Tre utav de fem mest bokade destinationerna under julen 2017 ligger utanför Europa enligt bokningsstatistik för julen från Booking.com. Resan går då främst till Bangkok, New York och Miami. Vanligast av alla utomlandsresor under julem är Köpenhamn. Det är alltså storstäder som gäller framför de sol- och baddestinationer som annars är vanliga. Det allra vanligaste är fortfarande att svensken firar jul i Sverige och då är det inte sällan som vi bokar ett hotell att övernatta på. Det är den allra vanligaste bokade boendeformen under julen, följd av vandrarhem och bed and breakfast.

Fakta De mest bokade destinationerna bland svenskar som reser utomlands 1. Köpenhamn, Danmark 2. Bangkok, Thailand 3. London, England 4. New York, USA 5. Miami Beach, USA De mest bokade destinationerna inom Sverige 1. Stockholm 2. Arlanda 3. Göteborg 4. Malmö 5. Västerås De mest bokade boendeformerna 1. Hotell 2. Vandrarhem 3. Bed and breakfast 4. Gästgiveri 5. Lägenheter Källa: Statistik från Booking.com (De mest bokade destinationerna mellan 2017-12-22 och 2017-12-29)