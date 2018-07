Österrike ligger centralt i Europa, med gräns åt Tyskland och Tjeckien i norr, Slovakien och Ungern i öst, Slovenien och Italien i söder och Schweiz och Liechtenstein i väst. Landet är till ytan något större än Svealand och har knappt nio miljoner invånare, varav cirka två miljoner i huvudstaden Wien.

Österrike var under många århundraden en av Europas stormakter, men tappade stort i inflytande då dubbelmonarkin Österrike-Ungern föll ihop efter förlusten i första världskriget. Landet var anslutet till Nazityskland 1938–45 och har sedan dess omväxlande regerats av antingen kristdemokratiskt konservativa Folkpartiet (ÖVP) eller Socialdemokraterna (SPÖ).

Österrike gick med i EU samtidigt som Sverige den 1 januari 1995 och använder euron som valuta. Samtidigt tillhör landet de sex i EU som inte är med i försvarsalliansen Nato – tillsammans med Sverige, Finland, Irland, Malta och Cypern.

Frihetspartiet i Österrike, FPÖ, grundades på 1950-talet av Anton Reinthaller, som tidigare länge varit aktiv inom österrikiska nazistkretsar. Partiet blev under 60- och 70-talen allt mer av ett mittenparti och ingick från 1983 till och med i en regeringskoalition med socialdemokratiska SPÖ.

När juristen Jörg Haider tog över som partiledare 1986 inleddes dock en kraftig politisk förändring i mer nationalistisk och främlingsfientlig riktning. Efter att ha vuxit sig allt starkare under 90-talet gick man in i en regeringskoalition med kristdemokratiskt konservativa ÖVP efter valet 1999. Omvärldskritiken var dock stark och Österrike utsattes till och med för sanktioner från övriga EU under ett knappt år.

Interna stridigheter ledde på 2000-talet till splittring, med Haider som ledare för ett eget parti fram till sin död i en trafikolycka 2008. Under nye ledaren Heinz-Christian Strache har FPÖ sedan vuxit igen och sitter nu återigen i regeringskoalition med ÖVP efter att ha fått 26 procent av rösterna i valet 2017.

I EU-parlamentet ingår FPÖ i samma EU-kritiska partigrupp som bland andra italienska Lega, belgiska Vlaams Belang, nederländska Frihetspartiet (PVV) och franska Nationell samling (tidigare Nationella fronten).