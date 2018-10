Iberiska halvön Orkanen Leslie fortsätter sin framfart över Atlanten och har nu passerat mellan Madeira och Azorerna, rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till det amerikanska orkancentret NHC.

Ovädret, graderat som en etta på den femgradiga orkanskalan, väntas avta i styrka på väg mot den Iberiska halvön, enligt NHC.

Under lördagskvällen drar ovädret in över Portugals fastland med kraftiga vindar och stora mängder regn för att fortsätta in över Spanien.