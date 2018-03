De två männen – flickans pappa och farbror – står åtalade för vållande till annans död. Bröderna skyller flickans död på varandra.

Under rättegången har stämningen varit upprörd. På onsdagen vägrade pappan gå in i rättsalen utan ordningsvakter på plats eftersom han kände sig hotad. Rättens ordförande har flera gånger fått säga till åhörare som pratat under förhandlingarna, skriver Bohusläningen.

Åklagaren Caroline Fransson hänvisade i sin slutplädering till en lagtext som beskriver föräldrars skyldigheter och barnens rättigheter och sade bland annat att flickan inte hade fått i sig drogen om det inte funnits i hemmet, skriver tidningen.

Åklagaren yrkar på att männen ska dömas till fängelse mellan två och två och ett halvt år för vållande till annans död. Männens advokater yrkar i sin tur på att de ska frias. Männen misstänks även för andra brott, exempelvis narkotikabrott.