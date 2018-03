Cambridge Analytica är ett amerikanskt dotterbolag till brittiska Strategic Communication Laboratories (SCL).

I strid med dataintegriteten påstås företaget olovligen ha sparat ner personlig information om 50 miljoner amerikanska Facebookanvändare via en speciell app. Intrånget beskrivs som ett av de största hittills hos Facebook.

Cambridge Analytica lade 2014 också in långtgående frågor om Rysslands president Vladimir Putin i opinionsundersökningar till amerikanska fokusgrupper. Det handlade om allt från Putins popularitet till rysk expansionism.

Enligt USA:s federala valkommission anlitade Trumpkampanjen Cambridge Analytica i juni 2016 och betalade över 6,2 miljoner dollar (motsvarande nära 51 miljoner kronor) för dess tjänster.

Enligt flera dokument hade företaget 2014 och 2015 minst tre möten med höga företrädare för den ryska oljejätten Lukoil, i Storbritannien och i Turkiet. Enligt två tidigare SCL-anställda var ryssarna mycket intresserade av hur data användes för att påverka amerikanska väljare, rapporterar New York Times.

Men när SCL:s vd Alexander Nix frågades ut i det brittiska parlamentet i februari förnekade han alla affärskontakter med ryska intressen. Nu säger både Lukoil och SCL att mötena inte handlade om politik.

Den brittiska datainspektionen har inlett en utredning av Cambridge Analytica och Facebookchefen Mark Zuckerberg har kallats till förhör i den amerikanska kongressen.

Samtidigt utreder USA:s särskilde åklagare Robert Mueller sedan en tid tillbaka kopplingar mellan Ryssland och Trumps kampanj inför presidentvalet.

Källor: Channel 4 News, The New York Times, The Guardian